Спортивный директор Игр Будущего: мы нацелены на диджитал, на тренды молодёжи

Спортивный директор Игр Будущего Владислав Ершов высказался о проекте с момента запуска.

«Ориентировались на тренды, чтобы сделать красивое шоу, картинку. Мы нацелены на диджитал, на тренды молодёжи. Мы провели 12 серий тестовых мероприятий. Продукт в начале и сейчас — это разные вещи. Мы приняли решение добавить количество дисциплин, через нашу лабораторию мы провели почти 100 инициатив. Фиджитал — новая история, которую мы написали с нуля», — сказал Ершов на пресс-конференции.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее сообщалось, что Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх Будущего.