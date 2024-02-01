Боксёр Рой Джонс посетит Игры Будущего

Представитель бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Роя Джонса сообщил, что его клиент посетит Игры Будущего в Казани.

«Рой посетит Игры Будущего в Казани», — приводит слова представителя ТАСС.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее сообщалось, что Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх Будущего.