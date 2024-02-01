В Казань прибыли первые участники Игр Будущего

Первые участники Игр Будущего прибыли в Казань.

В аэропорту их встретили по татарским традициям. Среди них в том числе спортсмены из США, Канады, Мексики, Эстонии, Аргентины, Бразилии и Ирана.

Они будут участвовать в ближайших соревнованиях по фиджитал-хоккею и Dota 2.

Международный мультиспортивный фиджитал-турнир пройдёт с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

Участие примут 256 команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран.

Ранее сообщалось, что Валиева прибыла в Казань, где пройдут Игры Будущего.