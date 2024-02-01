Участникам Игр Будущего могут в любой момент предложить пройти допинг-контроль

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что участникам Игр Будущего могут в любой момент предложить пройти допинг-контроль.

«Фиджитал объединяет в себе классический спорт и киберспорт, значит, спортсмены должны знать и соблюдать антидопинговые правила. В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом мы не можем озвучивать информацию о планах тестирования», — заявили ТАСС в пресс-службе организации.

Международный мультиспортивный фиджитал-турнир пройдёт с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

Участие примут 256 команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран.

Ранее сообщалось, что Валиева прибыла в Казань, где пройдут Игры Будущего.