Самедов считает, что Джикия должен остаться в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов высказался о ситуации касательно защитника Георгия Джикии.

«Для меня Джикия — это человек, который должен и может помогать этой команде. Бабич — неплохой защитник, но он вас убедил в качестве безальтернативного выбора? Пусть они конкурируют между собой», — заявил Самедов в шоу «Это футбол, брат».

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Джикия не стал раскрывать подробности разговора с Абаскалем.