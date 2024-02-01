Авербух: включение фигурного катания в фиджитал кажется фантастикой

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух оценил идею включения фигурного катания в Игры Будущего и число дисциплин фиджитал‑спорта.

«Некоторые вещи иногда кажутся абсолютно невозможными, но через какое‑то время становятся реальными и входят в нашу жизнь. Сейчас включение фигурного катания в фиджитал‑спорт кажется чем‑то из области фантастики. Сложно представить, чтобы кто‑то из геймеров мог кататься на высоком уровне», — заявил Авербух «Матч ТВ».

Он также отметил, что потенциал фиджитал‑спорта мирового масштаба. По его словам, самое важное — чтобы Игры Будущего были подхвачены и продолжались, появились более чёткие правила и структура.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Иван Штырков и команда «Архангел Михаил» встретились с Владимиром Якушевым, полномочным представителем президента России.