Боец Штырков: мы уже несколько месяцев активно готовимся к Играм Будущего

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Иван Штырков и команда «Архангел Михаил» встретились с полномочным представителем президента России Владимиром Якушевым.

«Впервые в истории классические виды спорта соединят с виртуальной и дополненной реальностью. Несмотря на международную обстановку, на состязания заявились участники более 100 стран. Никто из вас ранее никогда не сталкивался с подобными турнирами. Но участие в «Играх Будущего» станет важным шагом в формировании инновационного формата», — заявил Якушев.

Штырков также высказался о подготовке команды к турниру.

«Мы уже несколько месяцев активно готовимся к турниру. Для нас специально собрали игровую зону, где ребята могут набраться опыта в виртуальных схватках. Некоторые впервые взяли джойстик в руки, поэтому приходится играть по несколько часов в сутки», — добавил Штырков.

Любовь Сальникова, Денис Лаврентьев, Тимур Нагибин и Ильяс Хамзин отправятся на Игры в составе команды Gamers of future. Тренером спортивной части назначен Иван Штырков, а по киберспорту — Василий Косынкин. Соперниками уральцев в фиджитал-единоборствах станут представители Алжира, Армении, Бахрейна, Бразилии, Египта, Иордании, США и Таджикистана.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков по итогам беседы Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх Будущего и других турнирах в РФ.