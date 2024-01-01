В Госдуме не понимают, как может WADA запугать спортсменов перед Играми Будущего

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о надеждах руководства США на Всемирное антидопинговое агентство в их кампании по изоляции РФ в спорте высших достижений.

«Какое отношение имеет WADA к фиджитал-спорту? Вообще никакого. По крайней мере, пока. Как можно воздействовать в таком случае на спортсменов? Сказать им, что после этого их не возьмут на работу в любой стране мира? Но это как минимум странно. Не понимаю, как могут ещё постараться уговорить их не приехать на Игры Будущего», — сказала Журова RT.

Депутат также ответила на вопрос, связаны ли надежды США на WADA и его президента с безысходностью из-за провала кампании по изоляции России.

«Конечно, это от безысходности. WADA — единственный институт, который может сейчас быстро придумать какую-то регламентную норму, чтобы надавить на спортсменов. Но я смутно понимаю, как это можно сделать, когда в мире есть масса соревнований, которые никаким образом не регулируются организацией», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Журова надеется на приезд иностранцев на Игры Будущего, несмотря на давление США.