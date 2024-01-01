Журова надеется, что иностранцы приедут на Игры Будущего, несмотря на давление США

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что власти Соединённых Штатов Америки обеспокоены сбоями в запущенной ими кампании по изоляции России в спорте высших достижений.

«Мне очень интересно, как можно запугивать людей крахом карьеры в олимпийском спорте, когда речь идёт об Играх Будущего. Уверена, что наша страна обеспечит полную безопасность предстоящих спортивных мероприятий. Проведение запланированных Игр Будущего на достойном уровне станет сигналом для иностранных атлетов, которые начнут активнее к нам приезжать», — заявила Журова RT.

Депутат также выразила надежду на то, что иностранные спортсмены не поддадутся давлению со стороны США и сделают собственный выбор по поводу участия в соревнованиях.

«Надеюсь, что иностранные спортсмены будут воспринимать запугивание перед Играми Будущего как реальную агрессию со стороны США. Не пожалуются ли они в таком случае соотечественникам? Люди достаточно умны и начнут задавать вопросы. Где же сейчас демократия и свобода, если даже при всей пропаганде и давлении на СССР на Олимпиаде-1980 некоторые спортсмены приехали, несмотря ни на что, завоевали медали в Москве и считаются сейчас звёздами в своих странах?» — добавила она.

Ранее сообщалось, что Журова усомнилась в справедливости решения CAS по делу о восстановлении прав ОКР.