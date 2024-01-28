Журова усомнилась в справедливости решения CAS по делу о восстановлении прав ОКР

Депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не действует в рамках справедливости и закона.

«Есть прецедентное право. Если в одном случае спортсмены допускаются, а в другом — нет, то это не про закон и справедливость. Израильско-палестинский конфликт тоже есть, но ни ту ни другую команду в нейтральный статус не вводят», — цитирует Журову ТАСС.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не знает, когда объявит решение по апелляции ОКР на решение МОК о приостановке членства.

Ранее сообщалось, что МОК проведёт ещё одну проверку россиян перед Олимпиадой в Париже.