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CAS не знает, когда объявит решение по апелляции ОКР на решение МОК о приостановке членства

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Спортивный арбитражный суд (CAS) не знает, когда объявит решение по апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства.
CAS не знает, когда объявит решение по апелляции ОКР на решение МОК о приостановке членства
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Слушание состоится по видеосвязи 26 января.

«Решение будет объявлено не сразу после слушания, а позже. На данный момент назвать точную дату невозможно», — приводит слова пресс-службы организации «Матч ТВ».

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что МОК проведёт ещё одну проверку россиян перед Олимпиадой в Париже.

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