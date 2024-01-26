CAS не знает, когда объявит решение по апелляции ОКР на решение МОК о приостановке членства

Спортивный арбитражный суд (CAS) не знает, когда объявит решение по апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства.

Слушание состоится по видеосвязи 26 января.

«Решение будет объявлено не сразу после слушания, а позже. На данный момент назвать точную дату невозможно», — приводит слова пресс-службы организации «Матч ТВ».

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что МОК проведёт ещё одну проверку россиян перед Олимпиадой в Париже.