CAS не знает, когда объявит решение по апелляции ОКР на решение МОК о приостановке членства
- AFP
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Слушание состоится по видеосвязи 26 января.
«Решение будет объявлено не сразу после слушания, а позже. На данный момент назвать точную дату невозможно», — приводит слова пресс-службы организации «Матч ТВ».
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее сообщалось, что МОК проведёт ещё одну проверку россиян перед Олимпиадой в Париже.