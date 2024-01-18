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МОК проведёт ещё одну проверку россиян перед Олимпиадой в Париже

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Российские спортсмены, которые пройдут отбор на летние Олимпийские игры в Париже, будут проходить дополнительную проверку со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) на предмет возможности получения нейтрального статуса.
МОК проведёт ещё одну проверку россиян перед Олимпиадой в Париже
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

«Мы будем придерживаться правил, которые были прописаны в решении МОК. Спортсмены, которые пройдут отбор на Игры в Париже, будут проходить дополнительную проверку на возможность предоставления нейтрального статуса», — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о возможной Олимпиаде в России.

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