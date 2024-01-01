Чернышенко: Игры Будущего — это новая философия жизни и личностного роста

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко открыл первые республиканские фиджитал-игры «Фиджитал Татарстан».

Соревнования по пяти фиджитал-дисциплинам стартовали в Казани 19 января. Участниками турнира стали ведущие киберспортсмены республики.

«Игры Будущего — не просто спортивные состязания, а новая философия жизни и личностного роста. Это принципиально новое движение, объединяющее спортивные, цифровые и научные достижения, создано по инициативе нашего президента. Уверен, мы не только проведём соревнования на самом высоком уровне, но и вовлечём другие страны в новое международное спортивное движение», — заявил Чернышенко.

Игры «Фиджитал Татарстан» пройдут во Дворце единоборств «Ак Барс» с 19 по 21 января. На них соберутся сильнейшие киберспортсмены, призёры турниров, прошедших в 2023 году в Татарстане. Участники будут соревноваться в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, фиджитал-единоборствах, фиджитал-стратегии и ритм-симуляторе. Также запланировано проведение турнира по дронрейсингу.

Ранее сообщалось, что в Казани на Играх Будущего — 2024 пройдёт суперфинал чемпионата «Битва роботов».