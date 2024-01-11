Фёдоров раскритиковал игру хоккеистов ЦСКА в матче с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров считает, что его подопечные не смогли настроиться на московское дерби в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Не смогли забыть хорошую игру с «Торпедо», вышли налегке. Все свои инструменты забыли. Будем разговаривать с командой, будем разговаривать с лидерами. Нельзя с таким хорошим соперником так начинать, просто нельзя так играть в хоккей», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

Тренер признался, что очень расстроен, потому что «не ожидал после реально хорошего матча, что ЦСКА могут так начать против «Динамо».

«Для меня ничего не предвещало. «Динамо» для нас должно и обязано быть хорошим раздражителем. Я переживаю за нашу команду, переживаю за ребят, нам не положено так играть, это ни в какие ворота не лезет», — добавил Фёдоров.

ЦСКА уступил московскому «Динамо» со счетом 2:4. В составе победителей шайбы забросили Егор Римашевский (шестая минута), Никита Гусев (15-я), Иван Муранов (25-я). У проигравших отличился Колби Уильямс (29-я), Антон Слепышев (60-я), Седрик Пакетт (60-я).

«Динамо» с 70 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (56) — шестое.

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