Путин подписал федеральный закон об Играх Будущего

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о международном турнире «Игры Будущего».

Одной из целей было названо укрепление спортивного сотрудничества между спортсменами и тренерами.

Организация и проведение турнира направлены на продвижение и популяризацию на национальном и международном уровне видов спорта, сочетающих физическую активность и цифровые технологии.

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта. В нём примут участие более 260 команд из разных стран, которые сразятся в 21 инновационной дисциплине.

Ранее сообщалось, что команда LGD приедет на Игры Будущего по Dota 2.