Штырков возглавит команду по фиджитал-единоборствам на турнире «Игры Будущего»

Российский боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков станет тренером звёздной команды по фиджитал-единоборствам на турнире «Игры Будущего».

В Казани боец возглавит коллектив Gamers or Fighters, куда войдут звёзды ММА из России.

Всего на турнире по фиджитал-единоборствам примут участие восемь команд, в каждой из которых будет по четыре бойца разных весовых категорий, включая одну женскую.

В полусреднем весе команду Штыркова представит Ильяс Хамзин, в лёгком — Тимур Нагибин, в полулёгком — Денис Лаврентьев. В женских соревнованиях на Играх Будущего выступит Любовь Сальникова.

«Подготовиться к такому турниру — это интересная задача и для ребят, и для тренеров. У меня в команде половина спортсменов не играет, поэтому будем составлять для них тренировочный процесс, чтобы ни там, ни там не упасть в грязь лицом», — передаёт слова Ивана Штыркова пресс-служба RCC.

20 декабря прошла жеребьёвка турнира по фиджитал-единоборствам на Играх Будущего. Команде Штыркова будут противостоять спортсмены из семи клубов: GOR MMA, MMA Fighters, Smash Academy, Arabian Warriors, Kuznya, RCC и MK Team, в состав которых войдут бойцы из десяти стран. На Играх им предстоит сначала сразиться в киберспортивной части, а затем выйти в октагон, чтобы провести поединки, состоящие из трёх раундов по три минуты.

Турнир по фиджитал‑спорту «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее Анна Щербакова сомневалась, что фигурное катание сможет стать фиджитал-дисциплиной.