Щербакова сомневается, что фигурное катание сможет стать фиджитал-дисциплиной

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова считает, что фиджитал-спорт интересное направление, но фигурное катание вряд ли станет фиджитал-дисциплиной.

«Это очень интересное событие, но, как мне кажется, больше подходит для игровых видов спорта. Фигурное катание — это всё же спорт, совмещённый с искусством, где очень важно, как человек представляет программу. Это раскрывается только в реальном мире. Но, думаю, молодёжь всё равно заинтересуется направлением», — приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».

Турнир по фиджитал‑спорту «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ пройдёт жеребьёвка участников первых пяти дисциплин Игр Будущего.