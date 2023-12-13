RT в Telegram
Подпишись

Щербакова сомневается, что фигурное катание сможет стать фиджитал-дисциплиной

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова считает, что фиджитал-спорт интересное направление, но фигурное катание вряд ли станет фиджитал-дисциплиной.
Щербакова сомневается, что фигурное катание сможет стать фиджитал-дисциплиной
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Это очень интересное событие, но, как мне кажется, больше подходит для игровых видов спорта. Фигурное катание — это всё же спорт, совмещённый с искусством, где очень важно, как человек представляет программу. Это раскрывается только в реальном мире. Но, думаю, молодёжь всё равно заинтересуется направлением», — приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».

Турнир по фиджитал‑спорту «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ пройдёт жеребьёвка участников первых пяти дисциплин Игр Будущего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить