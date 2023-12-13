RT в Telegram
Подпишись

На ВДНХ пройдёт жеребьёвка участников первых пяти дисциплин Игр Будущего

Короткая ссылка
Участники первых пяти фиджитал-дисциплин Игр Будущего узнают своих соперников 20 декабря.
На ВДНХ пройдёт жеребьёвка участников первых пяти дисциплин Игр Будущего
  • Gettyimages.ru

Первая жеребьёвка команд Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» пройдёт в павильоне G. Своих будущих соперников узнают участники фиджитал-скейтбординга, фиджитал-BMX, фиджитал-единоборства, кибатлетики и гонки дронов.

Гостем церемонии станет блогер Влад А4.

В рамках подготовки к главному турниру прошло десять фиджитал-игр. В них приняли участие 178 команд — 1203 участника из 48 стран.

Игры Будущего пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. 

Ранее бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов оценил формат Игр Будущего 2024 года в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить