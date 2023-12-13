На ВДНХ пройдёт жеребьёвка участников первых пяти дисциплин Игр Будущего

Участники первых пяти фиджитал-дисциплин Игр Будущего узнают своих соперников 20 декабря.

Первая жеребьёвка команд Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» пройдёт в павильоне G. Своих будущих соперников узнают участники фиджитал-скейтбординга, фиджитал-BMX, фиджитал-единоборства, кибатлетики и гонки дронов.

Гостем церемонии станет блогер Влад А4.

В рамках подготовки к главному турниру прошло десять фиджитал-игр. В них приняли участие 178 команд — 1203 участника из 48 стран.

Игры Будущего пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов оценил формат Игр Будущего 2024 года в Казани.