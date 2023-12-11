Тихонов считает, что Игры Будущего будут интересны молодёжи

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов прокомментировал формат Игр Будущего 2024 года в Казани.

«Время идёт вперёд, я знаю, что этим увлекаются молодые футболисты, это один из способов проводить время на сборах. Мне кажется, он больше рассчитан на молодое поколение, для них это будет интересно», — цитирует Тихонова ТАСС.

Турнир состоится с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани.

Ранее на космодроме Байконур состоялся пуск ракеты-носителя ТГК «Прогресс МС-25» с трофеем Игр Будущего на Международную космическую станцию.