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Тихонов считает, что Игры Будущего будут интересны молодёжи

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Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов прокомментировал формат Игр Будущего 2024 года в Казани.
Тихонов считает, что Игры Будущего будут интересны молодёжи
  • РИА Новости

«Время идёт вперёд, я знаю, что этим увлекаются молодые футболисты, это один из способов проводить время на сборах. Мне кажется, он больше рассчитан на молодое поколение, для них это будет интересно», — цитирует Тихонова ТАСС.

Турнир состоится с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани.

Ранее на космодроме Байконур состоялся пуск ракеты-носителя ТГК «Прогресс МС-25» с трофеем Игр Будущего на Международную космическую станцию.

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