Команда LGD приедет на Игры Будущего по Dota 2

Китайская команда LGD стала третьим участником LAN-турнира по Dota 2 на Играх Будущего.

Коллектив сразится за призовой фонд в $1 млн, сообщает пресс-служба Игр Будущего.

На турнир также отобрались One Move и Hydra. За звание сильнейшего будут сражаться 16 команд.

Первый международный мультиспортивный турнир Игры Будущего пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта. В нём примут участие более 260 команд из разных стран и сразятся в 21 инновационной дисциплине.

Ранее сообщалось, что российский боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков станет тренером звёздной команды по фиджитал-единоборствам на турнире «Игры Будущего».