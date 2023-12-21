В Татарстане ожидают участие Путина в церемонии открытия Игр Будущего

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии открытия Игр Будущего.

«Конечно, Игры Будущего — большой проект. Туда мы пригласили президента страны, ожидается его участие в церемонии открытия», — цитирует Леонова РИА Новости.

Турнир по фиджитал‑спорту «Игры Будущего» пройдёт в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее Столяров заявил, что Игры Будущего станут новым витком развития мирового спорта.