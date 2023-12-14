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Столяров заявил, что Игры Будущего станут новым витком развития мирового спорта

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Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров уверен, что соревнования в Казани дадут новый толчок развитию спорта на планете.
Столяров заявил, что Игры Будущего станут новым витком развития мирового спорта
  • РИА Новости

«Мировой спорт, в том числе благодаря МОК, находится в кондовом состоянии. У нас есть Игры Будущего, которые дадут новый импульс развитию мирового спорта», — цитирует Столярова ТАСС.

По его словам, большие спортивные организации довольно неповоротливы, интерес к телетрансляциям тоже падает.

«На некоторых стадионах даже запрещают пользоваться публичных интернетом, чтобы никто не вёл стримы», — добавил Столяров.

Он подчеркнул, что фиджитал — это новая реинкарнация спорта.

«У нас свои правила, нет удалений в хоккее, мяч в мини-футболе отскакивает от борта, чтобы не было пауз. Мы хотим, чтобы ничто не останавливалось, ведь хуже всего — остановиться», — заключил Столяров. 

Турнир по фиджитал‑спорту «Игры Будущего» пройдёт в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее Столяров заявил, что Игры Будущего могут дотянуться до каждого жителя Земли.



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