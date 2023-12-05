Столяров: Игры Будущего могут дотянуться до каждого жителя Земли

Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров ответил на вопрос, каким образом Фиджитал-играм дотянуться до западной аудитории.

«Мы исходили не только из спортивного ТВ-продукта, но и из цифрового. Все тестовые соревнования мы провели на глобальных платформах, таких как Twitch, YouTube. Для Игр Будущего практически с нуля мы развернули сетку вещания и создали стриминговые сервисы, а для киберспортсменов — крупнейшие медийные холдинги. По факту мы сейчас, постучав по столу и плюнув через левое плечо, можем дотянуться до каждого жителя Земли. Фактически цифровыми глобальными и региональными сервисами охвачены 5 млрд людей, которые имеют хоть какой-то доступ в интернет», — заявил Столяров на презентации сервисов для медиа на Играх Будущего — 2024 в Казани.

Ранее спортивный директор турнира «Игры Будущего» Владислав Ершов ответил на вопрос про судейство на фиджитал-соревнованиях.