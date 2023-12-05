RT в Telegram
Подпишись

Ершов: на Играх Будущего задействуем лучшие силы российского судейского корпуса

Короткая ссылка
Спортивный директор турнира «Игры Будущего» Владислав Ершов ответил на вопрос про судейство на фиджитал-соревнованиях.
Ершов: на Играх Будущего задействуем лучшие силы российского судейского корпуса
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Будут задействованы лучшие силы российского судейского корпуса, также из профильных федераций киберспорта, традиционного спорта. Касательно классических дисциплин: не замахиваемся на иностранных арбитров, но судейство будет международного класса», — заявил Ершов на презентации сервисов для медиа на Играх Будущего — 2024 в Казани.

Он также отметил, что спортивные танцы не были включены в список дисциплин Игр Будущего по причине субъективных оценок судейства. По его словам, руководство старается отходить от видов, в которых нет ясности в постановке баллов. 

Ранее Ершов перечислил все дисциплины, которые войдут в программу Игр Будущего 2024 года в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить