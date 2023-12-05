Ершов: на Играх Будущего задействуем лучшие силы российского судейского корпуса

Спортивный директор турнира «Игры Будущего» Владислав Ершов ответил на вопрос про судейство на фиджитал-соревнованиях.

«Будут задействованы лучшие силы российского судейского корпуса, также из профильных федераций киберспорта, традиционного спорта. Касательно классических дисциплин: не замахиваемся на иностранных арбитров, но судейство будет международного класса», — заявил Ершов на презентации сервисов для медиа на Играх Будущего — 2024 в Казани.

Он также отметил, что спортивные танцы не были включены в список дисциплин Игр Будущего по причине субъективных оценок судейства. По его словам, руководство старается отходить от видов, в которых нет ясности в постановке баллов.

Ранее Ершов перечислил все дисциплины, которые войдут в программу Игр Будущего 2024 года в Казани.