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Гонки дронов, битва роботов и кибатлетика войдут в программу Игр Будущего — 2024

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Спортивный директор турнира «Игры Будущего» Владислав Ершов перечислил все дисциплины, которые войдут в программу Игр Будущего 2024 года в Казани.
Гонки дронов, битва роботов и кибатлетика войдут в программу Игр Будущего — 2024
  • РИА Новости

В соревновательную программу Игр Будущего в 2024 году войдут:

Вызов «Спорт»: футбол, хоккей, баскетбол, картинг, MMA, скейтбординг + их цифровые симуляторы. (Расширенная программа: соревнования на BMX, виртуальная велогонка).

Вызов «Тактика»: CS, Warface, Standoff 2 + лазертаг.

Вызов «Технологии»: гонки дронов, битва роботов, спортивное программирование. (Расширенная программа: кибатлетика, Just Dance и соревнования VR по Beat Saber)

Вызов «Стратегия»: Dota 2, MLBB и «Мир Танков».

Вызов «Скорость»: Retro console, Retro PC, Modern PC.

Ранее руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров высказался о целях и задачах перед запуском мероприятия в Казани в 2024 году.

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