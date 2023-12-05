Гонки дронов, битва роботов и кибатлетика войдут в программу Игр Будущего — 2024
- РИА Новости
В соревновательную программу Игр Будущего в 2024 году войдут:
— Вызов «Спорт»: футбол, хоккей, баскетбол, картинг, MMA, скейтбординг + их цифровые симуляторы. (Расширенная программа: соревнования на BMX, виртуальная велогонка).
— Вызов «Тактика»: CS, Warface, Standoff 2 + лазертаг.
— Вызов «Технологии»: гонки дронов, битва роботов, спортивное программирование. (Расширенная программа: кибатлетика, Just Dance и соревнования VR по Beat Saber)
— Вызов «Стратегия»: Dota 2, MLBB и «Мир Танков».
— Вызов «Скорость»: Retro console, Retro PC, Modern PC.
Ранее руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров высказался о целях и задачах перед запуском мероприятия в Казани в 2024 году.