Гонки дронов, битва роботов и кибатлетика войдут в программу Игр Будущего — 2024

Спортивный директор турнира «Игры Будущего» Владислав Ершов перечислил все дисциплины, которые войдут в программу Игр Будущего 2024 года в Казани.

РИА Новости