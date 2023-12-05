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Столяров: Игры Будущего — это вкусная картинка в кадре

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Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров высказался о целях и задачах перед запуском мероприятия в Казани в 2024 году.
Столяров: Игры Будущего — это вкусная картинка в кадре
  • РИА Новости

«Узнаваемость нашего проекта растёт благодаря череде знаковых событий: презентация 100 дней, запуск на МКС. Мы сделали продукт для трансляции. У нас даже есть мем — «Вкусная картинка в кадре». Сделали необходимые шаги по легитимизации, например, создали Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать 400+ часов прямого эфира, режимом «Картинка в картинке», real time, кастомными сервисами. Как правообладатели, мы не будем брать роялти, хотим заявить о себе всему миру. В больших регионах мира будет допуск к касту на девяти языках», — заявил Столяров на презентации сервисов для медиа на Играх Будущего — 2024 в Казани.

Ранее Столяров заявил, что турнир составит конкуренцию привычному спорту.

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