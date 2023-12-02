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Столяров заявил, что Игры Будущего не вступают в конфронтацию с Олимпиадой

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Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров заявил, что турнир составит конкуренцию привычному спорту.
Столяров заявил, что Игры Будущего не вступают в конфронтацию с Олимпиадой

«Игры Будущего не вступают в конфронтацию с Олимпиадой, однако это некое новое прочтение олимпийского движения. Это некая новая парадигма, через которую мы смотрим на развитие спорта, новые тренды в спорте, киберспорт и инновационные виды спорта. Это некая сборка в нашем понимании, которая должна зажить своей отдельной жизнью и составить некую если не конкуренцию, то другое прочтение спорта», — приводит слова Столярова «Матч ТВ».

Международный турнир по фиджитал‑спорту «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что трофей Игр Будущего отправился в космос.

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