Столяров заявил, что Игры Будущего не вступают в конфронтацию с Олимпиадой

Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров заявил, что турнир составит конкуренцию привычному спорту.

«Игры Будущего не вступают в конфронтацию с Олимпиадой, однако это некое новое прочтение олимпийского движения. Это некая новая парадигма, через которую мы смотрим на развитие спорта, новые тренды в спорте, киберспорт и инновационные виды спорта. Это некая сборка в нашем понимании, которая должна зажить своей отдельной жизнью и составить некую если не конкуренцию, то другое прочтение спорта», — приводит слова Столярова «Матч ТВ».

Международный турнир по фиджитал‑спорту «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что трофей Игр Будущего отправился в космос.