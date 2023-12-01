Путин: ожидаем активного участия стран СНГ в Играх Будущего и Играх дружбы

Президент Владимир Путин заявил, что Россия ожидает, что представители СНГ примут активное участие в предстоящих Играх Будущего и Играх дружбы.

«Понятие гуманитарного сотрудничества включает в себя в качестве неотъемлемой составляющей физическую культуру и спорт. В феврале в Казани пройдут инновационные Игры Будущего, сочетающие классический и киберспорт, а также в июне — Игры БРИКС. Ждём, что спортсмены из государств Содружества примут в них активное участие», — сказал Путин.

18 декабря Путин выступил с обращением к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Турнир по фиджитал‑спорту «Игры Будущего» пройдёт в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Игры дружбы запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее глава World Athletics выступил против Игр дружбы в России.