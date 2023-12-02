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Хоккеист RFSO Lokomotiv Сорокин: на льду и за джойстиком — это два разных мира

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Игрок RFSO Lokomotiv Михаил Сорокин рассказал о пользе фиджитал-спорта для хоккеистов.

«На льду и за джойстиком — это два разных мира, где эмоции игроков разнятся. В хоккее на льду игроки испытывают адреналин и эмоции от физической борьбы, в то время как киберспортсмены переживают напряжение и волнение от стратегических решений и реакции на игровые ситуации. Но, как хоккеист, я рассчитываю на клюшку», — цитирует Сорокина пресс-служба Игр Будущего. 

По его словам, слияние традиционного спорта с симулятором позволит игрокам перенести свои навыки и тактику с реального льда в виртуальный мир.

«Поможет им лучше понять игровые ситуации, развивать стратегическое мышление и реакцию, а также улучшать спортивные навыки вне ледовой арены», — добавил Сорокин. 

RFSO Lokomotiv занял четвёртое место на прошедшем фиджитал-турнире по хоккею, уступив в битве за бронзу HC BUTYRKA со счётом 5:8. 

Игры Будущего пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. 

Ранее обладатель Кубка Гагарина и игрок Liga Pro Team Владимир Малиновский рассказал о целях команды на Игры Будущего.

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