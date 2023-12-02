Обладатель Кубка Гагарина Малиновский: на Игры Будущего поедем за первым местом

Обладатель Кубка Гагарина и игрок Liga Pro Team Владимир Малиновский рассказал о целях команды на Игры Будущего.

«Если сейчас всё организовано круто, то, думаю, Игры Будущего будут вообще «вау». В плане игры ничего не думаю, мы отталкиваемся только от себя. На Игры Будущего тоже поедем за первым местом, не будем смотреть на другие команды», — цитирует Малиновского пресс-служба турнира.

Он также ответил на вопрос, что ждёт Фиджитал-игры в будущем.

«Всё зависит от того, насколько быстро фиджитал будет раскачиваться и набирать популярность. Большое значение имеют медиа, различные социальные сети. Естественно, этот спорт раскрутится и соберёт желающих в нём выступать, чем больше людей о нём будет узнавать, тем это быстрее произойдёт», — добавил хоккеист.

Малиновский является обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга». Всего за клуб он провёл 57 матчей в регулярном сезоне и 15 в плей-офф. На его счету шесть очков.

Игры Будущего пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что запуск трофея Игр Будущего в космос символизирует вывод Россией на международный рынок нового спортивного продукта.