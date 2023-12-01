Чернышенко: Игры Будущего — абсолютно новый продукт, который станет популярным в мире

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что запуск трофея Игр Будущего в космос символизирует вывод Россией на международный рынок нового спортивного продукта.

«Игры Будущего — это не только международный праздник спорта, который впервые в истории нашего человечества произойдёт. Запуск ракеты, которая доставит трофей на космическую орбиту, символизирует выход России и вывод нашей страной на международный рынок абсолютного нового спортивного продукта, аналогов которого нет.

Передовые достижения и инновационные российские разработки позволили сдать и за короткий срок апробировать очень необычный формат, который, мы уверены, будет популярен во всём мире», — приводит слова Чернышенко «Матч ТВ».

Из космоса главный приз вернётся в 2024 году и будет экспонирован в Казани на Играх Будущего, которые состоятся с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее Сотникова представила трофей Игр Будущего в Саратове.