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Чернышенко: Игры Будущего — абсолютно новый продукт, который станет популярным в мире

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что запуск трофея Игр Будущего в космос символизирует вывод Россией на международный рынок нового спортивного продукта.
Чернышенко: Игры Будущего — абсолютно новый продукт, который станет популярным в мире
  • РИА Новости

«Игры Будущего — это не только международный праздник спорта, который впервые в истории нашего человечества произойдёт. Запуск ракеты, которая доставит трофей на космическую орбиту, символизирует выход России и вывод нашей страной на международный рынок абсолютного нового спортивного продукта, аналогов которого нет.

Передовые достижения и инновационные российские разработки позволили сдать и за короткий срок апробировать очень необычный формат, который, мы уверены, будет популярен во всём мире», — приводит слова Чернышенко «Матч ТВ».

Из космоса главный приз вернётся в 2024 году и будет экспонирован в Казани на Играх Будущего, которые состоятся с 23 февраля по 3 марта 2024 года. 

Ранее Сотникова представила трофей Игр Будущего в Саратове.

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