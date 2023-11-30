Сотникова представила Трофей Игр Будущего в Саратове
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«Мне нравятся новые форматы, я поддерживаю любое развитие спорта, поэтому мне будет интересно посмотреть Игры Будущего», — приводит слова Сотниковой пресс-служба турнира.
Саратов стал восьмым городом, который за девять дней посетила «буханка» с трофеем. До этого она проехала по Москве, Нижнему Новгороду, Казани, Ульяновску, Самаре, Уфе и Оренбургу.
Игры Будущего пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года.
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