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Казань проводила трофей Игр Будущего в космос

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Главный символ международного турнира «Игры Будущего» завершил своё путешествие по Республике Татарстан.
Казань проводила трофей Игр Будущего в космос
  • © Игры Будущего

18 ноября первой остановкой трофея в Татарстане стал Иннополис, где в торжественной церемонии встречи «буханки» принял участие мэр города Руслан Шагалеев.

«Для нас большая честь принимать путь трофея в нашем городе. Мы рады приветствовать трофей и будем с нетерпением ждать его возвращения из космоса на Играх Будущего в 2024 году», — заявил Шагалеев. 

В Университете Иннополиса студентам продемонстрировали передовые разработки робототехники, рассказали о принципах работы экзоманипулятора и дали поуправлять робособакой. 19 ноября трофей побывал в центре семьи «Казан», экстрим-парке УРАМ, Казанском кремле и успел посетить IT-парк им. Башира Рамеева, где проводились игры профессиональных команд по Dota 2. 

Кортеж с главным символом Игр Будущего продолжит своё путешествие по городам России — 21 ноября трофей прибудет в Ульяновск. 

Свой путь «буханка» начала 14 ноября 2023 года в Москве. Конечным пунктом прибытия будет Оренбург. 

Запуск капсулы с трофеем на МКС состоится 1 декабря на территории космодрома Байконур. Из космоса трофей вернётся в 2024 году и будет экспонирован в Казани на Играх Будущего, которые состоятся с 23 февраля по 3 марта 2024 года. 

Ранее руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров рассказал о процессе создания пяти виртуальных персонажей и талисмана турнира, которые были представлены на международной выставке-форуме «Россия».

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