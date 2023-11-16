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Матыцин: Россия никогда не позиционировала Игры будущего как альтернативу другим турнирам

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал проведение в России турнира Игры Будущего, Игр БРИКС и Игр дружбы в 2024 году.
Матыцин: Россия никогда не позиционировала Игры будущего как альтернативу другим турнирам
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы никогда не рассматривали и не позиционировали, что любой из трёх турниров является альтернативой чему бы то ни было. Это самостоятельные и новые проекты, которые нацелены на то, чтобы создать конкурентную среду в стране, чтобы у спортсменов была возможность участвовать в турнирах международного масштаба, чему теперь воспрепятствуют международные федерации и МОК», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, соревнования «Игры Будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Затем в столице Татарстана состоятся Игры БРИКС с 11 по 23 июня 2024-го.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября следующего года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее в РФС рассказали о переговорах по матчам сборной России с командами стран БРИКС.

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