В РФС рассказали о переговорах по матчам сборной России с командами стран БРИКС

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о переговорах по матчам сборной России с командами стран БРИКС.

«Летний турнир в Казани проходит немного в другое время, не в окна ФИФА. Поэтому мы ведём переговоры на добровольной основе с рядом команд. Там не будет какого-то специального турнира, но, поскольку будут Игры БРИКС по другим видам спорта, мы планируем попытаться договориться с рядом национальных сборных», — сказал Митрофанов.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Игры БРИКС в Казани пройдут с 11 по 23 июня 2024 года. Футбол включён в виды спорта турнира.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азию в ноябре или декабре.