RT в Telegram
Подпишись

В РФС рассказали о переговорах по матчам сборной России с командами стран БРИКС

Короткая ссылка
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о переговорах по матчам сборной России с командами стран БРИКС.
В РФС рассказали о переговорах по матчам сборной России с командами стран БРИКС
  • РИА Новости

«Летний турнир в Казани проходит немного в другое время, не в окна ФИФА. Поэтому мы ведём переговоры на добровольной основе с рядом команд. Там не будет какого-то специального турнира, но, поскольку будут Игры БРИКС по другим видам спорта, мы планируем попытаться договориться с рядом национальных сборных», — сказал Митрофанов.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Игры БРИКС в Казани пройдут с 11 по 23 июня 2024 года. Футбол включён в виды спорта турнира.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азию в ноябре или декабре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить