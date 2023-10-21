Godlike одержали победу в турнире «Путь Чемпиона» по Warface
Победителем стал коллектив Godlike, обыгравший HLS со счётом 2:1.
Бронзовым призёром турнира стал Repulse.
На старте финальных матчей аутсайдеры HLS вырвались с победой на первой карте (11:7), но вторая игра закончилась разгромной победой Godlike (11:2). Судьба противостояния решалась в поединке на поле лазертага, откуда Godlike вышли победителями (6:5) и завоевали путёвку на Игры Будущего, которые пройдут в феврале 2024.
Юбилейные Фиджитал игры прошли с 5 по 21 октября в Казани.
Ранее Dontsu Esports одержали победу над командой Cherepahi в финале юбилейных Фиджитал игр по CS:GO + лазертаг.