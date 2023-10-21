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Godlike одержали победу в турнире «Путь Чемпиона» по Warface

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В Казани завершился турнир «Путь Чемпиона» по фиджитал тактическому бою в дисциплине Warface в сочетании с лазертагом.

Победителем стал коллектив Godlike, обыгравший HLS со счётом 2:1. 

Бронзовым призёром турнира стал Repulse. 

На старте финальных матчей аутсайдеры HLS вырвались с победой на первой карте (11:7), но вторая игра закончилась разгромной победой Godlike (11:2). Судьба противостояния решалась в поединке на поле лазертага, откуда Godlike вышли победителями (6:5) и завоевали путёвку на Игры Будущего, которые пройдут в феврале 2024.

Юбилейные Фиджитал игры прошли с 5 по 21 октября в Казани. 

Ранее Dontsu Esports одержали победу над командой Cherepahi в финале юбилейных Фиджитал игр по CS:GO + лазертаг.

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