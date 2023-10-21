Dontsu Esports стали победителями десятых Фиджитал игр по CS:GO + лазертаг

Dontsu Esports одержали победу над командой Cherepahi в финале юбилейных Фиджитал игр по CS:GO + лазертаг.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Коллектив из Ростова-на-Дону завоевал путёвку на Игры Будущего.

Серебряным призёром турнира стала команда Cherepahi, на третьем расположились CKS4Gamers.

Юбилейные Фиджитал игры проходят с 5 по 22 октября в Казани. Участники соревнований сражаются за право попасть на Игры Будущего, которые состоятся в феврале 2024 года.

Ранее нападающий нигерийской команды Ojodu City FC Узочуку Агостин Ифани рассказал, как команда готовилась к цифровой части Международного турнира по фиджитал-футболу и оценил популярность вида спорта в других странах.