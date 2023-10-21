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Dontsu Esports стали победителями десятых Фиджитал игр по CS:GO + лазертаг

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Dontsu Esports одержали победу над командой Cherepahi в финале юбилейных Фиджитал игр по CS:GO + лазертаг.
Dontsu Esports стали победителями десятых Фиджитал игр по CS:GO + лазертаг
  • Gettyimages.ru
  • © gorodenkoff

Встреча завершилась со счётом 2:0. 

Коллектив из Ростова-на-Дону завоевал путёвку на Игры Будущего.

Серебряным призёром турнира стала команда Cherepahi, на третьем расположились CKS4Gamers.

Юбилейные Фиджитал игры проходят с 5 по 22 октября в Казани. Участники соревнований сражаются за право попасть на Игры Будущего, которые состоятся в феврале 2024 года.  

Ранее нападающий нигерийской команды Ojodu City FC Узочуку Агостин Ифани рассказал, как команда готовилась к цифровой части Международного турнира по фиджитал-футболу и оценил популярность вида спорта в других странах.

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