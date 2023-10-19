Узнать больше

Гайардо: хочу, чтобы фиджитал-футбол распространился по всей Южной Америке

Короткая ссылка
Капитан и вратарь чилийской CHP Chile Эдуардо Лиентур Гайардо рассказал, как собралась команда и как в Чили реагируют на фиджитал-футбол.
Гайардо: хочу, чтобы фиджитал-футбол распространился по всей Южной Америке
  • Gettyimages.ru

«В составе наши друзья из Бразилии, которые не смогли привезти свою команду. Рад, что нам удалось объединиться, это поможет развитию фиджитал-футбола. Я хочу, чтобы это движение распространилось по всей Южной Америке как можно скорее. Это привлекательный формат соревнований. В Чили все сходят с ума от футбола, а почти вся молодёжь увлекается киберспортом. И футбольные симуляторы у нас в особом почёте. Так что я не сомневаюсь, что в моей стране фиджитал приживётся и быстро расцветёт», — цитирует Гайардо пресс-служба Игр будущего.

18 октября CHP Chile обыграла STADE TUNISIEN на стадионе СК «Искандер». Игра завершилась со счётом 8:4 в пользу чилийцев.

19 октября CHP Chile сыграет с Team CMR.

Международный турнир по фиджитал-футболу проходит в Казани с 18 по 21 октября. Победитель турнира получит путёвку на Игры будущего 2024 года.

Ранее Гайардо заявил, что CHP Chile готова выиграть путёвку на Игры будущего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить