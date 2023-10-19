Гайардо: хочу, чтобы фиджитал-футбол распространился по всей Южной Америке

Капитан и вратарь чилийской CHP Chile Эдуардо Лиентур Гайардо рассказал, как собралась команда и как в Чили реагируют на фиджитал-футбол.

«В составе наши друзья из Бразилии, которые не смогли привезти свою команду. Рад, что нам удалось объединиться, это поможет развитию фиджитал-футбола. Я хочу, чтобы это движение распространилось по всей Южной Америке как можно скорее. Это привлекательный формат соревнований. В Чили все сходят с ума от футбола, а почти вся молодёжь увлекается киберспортом. И футбольные симуляторы у нас в особом почёте. Так что я не сомневаюсь, что в моей стране фиджитал приживётся и быстро расцветёт», — цитирует Гайардо пресс-служба Игр будущего.

18 октября CHP Chile обыграла STADE TUNISIEN на стадионе СК «Искандер». Игра завершилась со счётом 8:4 в пользу чилийцев.

19 октября CHP Chile сыграет с Team CMR.

Международный турнир по фиджитал-футболу проходит в Казани с 18 по 21 октября. Победитель турнира получит путёвку на Игры будущего 2024 года.

Ранее Гайардо заявил, что CHP Chile готова выиграть путёвку на Игры будущего.