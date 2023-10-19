Футболист CHP Chile Гайардо: команда готова выиграть путёвку на Игры Будущего

Капитан и вратарь чилийской CHP Chile Эдуардо Лиентур Гайардо поделился эмоциями от победы над тунисской STADE TUNISIEN в матче на международном турнире по фиджитал-футболу.

«Формат футбольного симулятора нам непривычен, мы привыкли играть 11х11, но у нас составе есть сильные киберфутболисты, они быстро адаптировались и смогли победить. Я слышал, что за соперника играли четырёхкратные чемпионы Туниса, однако наши ребята тоже успешно выступают не только во внутреннем чемпионате, но и на международной арене. Мы готовились к Фиджитал Играм в Казани, специально тренировались. Мы проехали полмира не просто так, мы рассчитываем выиграть путёвку на Игры Будущего», — цитирует Гайардо пресс-служба Игр Будущего.

Встреча между командами прошла 18 октября на стадионе СК «Искандер». Игра завершилась со счётом 8:4 в пользу чилийцев.

19 октября CHP Chile сыграет с Team CMR.

Международный турнир по фиджитал-футболу проходит в Казани с 18 по 21 октября. Победитель турнира получит путёвку на Игры Будущего 2024 года.

Ранее нападающий FC Lokomotiv Александр Степанов заявил, что Игры Будущего заинтересуют инновациями.