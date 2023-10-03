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«Родина Медиа» обыграла «Сахалинец» в фиджитал-турнире по футболу

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«Родина Медиа» одержала победу в фиджитал-турнире Football Bloggers Cup, который прошёл в Лужниках в рамках подготовки к Играм Будущего.
«Родина Медиа» обыграла «Сахалинец» в фиджитал-турнире по футболу
  • Gettyimages.ru

Матч в Москве завершился со счётом 9:7.

В соревнованиях также приняли участие популярные медийные футбольные клубы — 2DROTS и «Broke Boys».

Впереди команду «Родина Медиа» ждёт турнир по фиджитал-спорту «Путь Чемпиона» в Казани. Встречи пройдут с 12 по 15 октября.

Фиджитал-игры объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования Игры Будущего пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. 

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин объяснил важность развития фиджитал-спорта в России.

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