Матыцин: Игры Будущего помогут найти золотую середину между спортом и киберспортом

Министр спорта РФ Олег Матыцин объяснил важность развития фиджитал-спорта в России.

«Работаем на позитиве, спорт, несмотря на санкции, помогает преодолевать сложности, не унывать и создавать новые форматы. Я рад, что Владимир Путин инициировал проведение в нашей стране Игр Будущего.

Существует некий конфликт интересов между той молодёжью, которая занимается традиционным спортом и киберспортом. Игры Будущего помогут найти золотую середину. Я абсолютно уверен, что фиджитал даст импульс увеличению развития спорта в России, да и за границей тоже. Соревнования показывают, что спорт должен быть свободен от дискриминации», — заявил Матыцин на презентации программы Казань-2024 «Игры Будущего. Начало».

Игры Будущего объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа состоит из турниров по киберспорту, AR/VR, соревнований роботов, гонок дронов и других дисциплин.

Ранее сообщалось, что Валя Карнавал стала амбассадором волонтёрского движения Игр Будущего.