Валя Карнавал стала амбассадором волонтёрского движения Игр Будущего

Российская певица и блогер Валентина Карнаухова, более известная как Karna.val, стала амбассадором волонтёрского движения Игр Будущего 2024.

«Такого спортивного формата не было ещё нигде и никогда, поэтому приятно приложить ручку к этому знаменательному событию», — заявила Карнавал на презентации программы Казань 2024 «Игры Будущего. Начало».

Игры Будущего объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа состоит из турниров по киберспорту, AR/VR, соревнований роботов, гонок дронов и других дисциплин.

Ранее Дмитрий Чернышенко заявил, что Игры Будущего станут началом развития новой эры спорта.