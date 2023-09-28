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Валя Карнавал стала амбассадором волонтёрского движения Игр Будущего

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Российская певица и блогер Валентина Карнаухова, более известная как Karna.val, стала амбассадором волонтёрского движения Игр Будущего 2024.
Валя Карнавал стала амбассадором волонтёрского движения Игр Будущего
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Такого спортивного формата не было ещё нигде и никогда, поэтому приятно приложить ручку к этому знаменательному событию», — заявила Карнавал на презентации программы Казань 2024 «Игры Будущего. Начало».

Игры Будущего объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа состоит из турниров по киберспорту, AR/VR, соревнований роботов, гонок дронов и других дисциплин.

Ранее Дмитрий Чернышенко заявил, что Игры Будущего станут началом развития новой эры спорта.

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