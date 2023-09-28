Валя Карнавал стала амбассадором волонтёрского движения Игр Будущего
- РИА Новости
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«Такого спортивного формата не было ещё нигде и никогда, поэтому приятно приложить ручку к этому знаменательному событию», — заявила Карнавал на презентации программы Казань 2024 «Игры Будущего. Начало».
Игры Будущего объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа состоит из турниров по киберспорту, AR/VR, соревнований роботов, гонок дронов и других дисциплин.
Ранее Дмитрий Чернышенко заявил, что Игры Будущего станут началом развития новой эры спорта.