Врач Шестаков — о плавании Костомарова в протезах: могут пойти ухудшения

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков отреагировал на видео в соцсетях, где прославленный фигурист Роман Костомаров плавает в бассейне в протезах после частичной ампутации конечностей.

«Удивительно быстро идёт восстановление организма. Конечно, мы не знаем всего, но физическая форма у Костомарова развивается очень быстро. Но нужно быть готовым ко всему, ухудшения могут прийти неожиданно. Плавание не несёт в себе ничего плохого в случае Романа, но больше похоже на пиар-ход», — цитирует Шестакова Sport24.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Костомаров опубликовал видео, как плавает в бассейне после частичной ампутации конечностей.