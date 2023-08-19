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Галактионов заявил, что «Локомотив» не находится в критическом положении

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что клуб будет прогрессировать в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Когда у тебя по разным причинам выпадают ведущие футболисты, то остроты немного не хватает. Положение у нас не критическое, это рабочий процесс. Я абсолютно уверен, что команда будет двигаться дальше», — цитирует Галактионова РИА Новости

Игра пятого тура РПЛ с «Краснодаром» завершилась со счётом 1:1. В составе «быков» мяч забил Ильзат Ахметов (47-я минута). Эдуард Сперцян (22-я) не смог реализовать пенальти. У железнодорожников отличился Антон Миранчук (98-я).

«Краснодар» с 13 очками делит первое место в турнирной таблице с екатеринбургским «Уралом». «Локомотив» (шесть очков) занимает десятую позицию.

Ранее Галактионов прокомментировал итоги матча пятого тура РПЛ с «Краснодаром».

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