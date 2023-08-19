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Галактионов — о ничьей с «Краснодаром»: до конца верили, что можно переломить ход игры

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал итоги матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Сегодняшнее заработанное очко в очередной раз похвала команде. Они проявили боевые качества, до конца верили, что можно переломить ход игры», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Игра в Краснодаре завершилась со счётом 1:1. В составе «быков» мяч забил Ильзат Ахметов (47-я минута). Эдуард Сперцян (22-я) не смог реализовать пенальти. У железнодорожников отличился Антон Миранчук (98-я).

«Краснодар» с 13 очками делит первое место в турнирной таблице с екатеринбургским «Уралом». «Локомотив» (шесть очков) занимает десятую позицию.

Ранее «Сочи» на своём поле нанёс разгромное поражение «Ростову» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

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