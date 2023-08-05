Кнороз выпила четыре чайника чая с ромашкой перед финалом ЧР по лёгкой атлетике

Чемпионка России 2023 года в прыжках с шестом Полина Кнороз рассказала, как настраивалась на финал соревнований.

«Вчера был самый тяжёлый день за всю историю моих участий в соревнованиях, и я никогда в жизни так не переживала, как вчера», — цитирует Кнороз ТАСС.

24-летняя спортсменка из Санкт-Петербурга призналась, что ей было эмоционально тяжело как во время квалификации, так и после неё.

«Меня до вечера сильно трясло, поэтому я выпила четыре чайника чая с ромашкой, хотя я не люблю ромашку, но надо было успокоиться», — добавила Кнороз.

Кнороз 4 августа выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике в Челябинске с результатом 4,62 метра.

Ранее сообщалось, что Кристина Макаренко победила в беге на 100 м на чемпионате России.