Кнороз выпила четыре чайника чая с ромашкой перед финалом ЧР по лёгкой атлетике
«Вчера был самый тяжёлый день за всю историю моих участий в соревнованиях, и я никогда в жизни так не переживала, как вчера», — цитирует Кнороз ТАСС.
24-летняя спортсменка из Санкт-Петербурга призналась, что ей было эмоционально тяжело как во время квалификации, так и после неё.
«Меня до вечера сильно трясло, поэтому я выпила четыре чайника чая с ромашкой, хотя я не люблю ромашку, но надо было успокоиться», — добавила Кнороз.
Кнороз 4 августа выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике в Челябинске с результатом 4,62 метра.
Ранее сообщалось, что Кристина Макаренко победила в беге на 100 м на чемпионате России.