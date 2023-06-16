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Организаторы Игр Будущего хотят пригласить Роналдиньо на основной турнир

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Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров сообщил, что намерен пригласить на соревнования чемпиона мира по футболу 2002 года бразильца Роналдиньо.

«Мы привлекаем и стримеров, и блогеров, среди которых Никита Нагорный, Пётр Ян, Алексей Смертин, достаточно медийные личности. Попытаемся пригласить Роналдиньо. Есть много бразильцев, которые, закончив свою футбольную карьеру, пошли в киберспорт, активно развивают свои клубы», — цитирует Столярова ТАСС.

По его словам, оргкомитет соревнования в данный момент формирует команду амбассадоров «Фиджитал-тим».

Первые Игры Будущего пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

Ранее сообщалось, что в рамках мероприятий председательства России в ЕАЭС был заключён ряд соглашений в сфере спорта.

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