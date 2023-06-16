Организаторы Игр Будущего хотят пригласить Роналдиньо на основной турнир

Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров сообщил, что намерен пригласить на соревнования чемпиона мира по футболу 2002 года бразильца Роналдиньо.

«Мы привлекаем и стримеров, и блогеров, среди которых Никита Нагорный, Пётр Ян, Алексей Смертин, достаточно медийные личности. Попытаемся пригласить Роналдиньо. Есть много бразильцев, которые, закончив свою футбольную карьеру, пошли в киберспорт, активно развивают свои клубы», — цитирует Столярова ТАСС.

По его словам, оргкомитет соревнования в данный момент формирует команду амбассадоров «Фиджитал-тим».

Первые Игры Будущего пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

Ранее сообщалось, что в рамках мероприятий председательства России в ЕАЭС был заключён ряд соглашений в сфере спорта.