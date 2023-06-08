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В рамках мероприятий председательства России в ЕАЭС был заключён ряд соглашений в сфере спорта

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В рамках мероприятий Председательства России в ЕАЭС (Сириус, 7-9 июня) в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялось подписание ряда соглашений в сфере спорта.
В рамках мероприятий председательства России в ЕАЭС был заключён ряд соглашений в сфере спорта
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Заместитель председателя правительства также познакомился со стендами КХЛ, Единой лиги баскетбола и «Игр будущего» на выставке «Евразия – наш дом».

Был подписан меморандум о взаимопонимании между АНО «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта» и СОО «Белорусская федерация панкратиона и смешанных единоборств». В подписании приняли участие руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров и заместитель председателя Федерации Алексей Анцыпович. Соглашение предусматривает развитие фиджитал спорта и турнира «Игры будущего» на территории Республики Беларусь.

Меморандум о сотрудничестве был подписан также между АНО «Единая баскетбольная лига», ОО «Белорусская федерация баскетбола» и ООО «ПРАЙМ СПОРТ РУС». Подписи в документе поставили президент Лиги Сергей Кущенко, исполнительный директор общественного объединения Анастасия Маринина и владелец бренда, директор по развитию компании Артур Мовсесян.

Соглашение предусматривает использование новых технологий в баскетбольном оборудовании, в том числе применение экологичных материалов, а также дает право на эксплуатацию экомяча 2.0 в Республике Беларусь.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и МХК «Снежные барсы» (Казахстан, Астана) договорились о сотрудничестве в сфере развития молодёжного хоккея. Соответствующий меморандум подписали президент КХЛ Алексей Морозов и президент клуба Борис Иванищев.

Начиная с сезона 2023/2024 годов команда клуба «Снежные барсы» будет включена в состав участников чемпионата молодежной хоккейной лиги.

Ранее Чернышенко заявил, что уже более 50 стран подтвердили своё участие в «Играх будущего».

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