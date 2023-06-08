В рамках мероприятий председательства России в ЕАЭС был заключён ряд соглашений в сфере спорта
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Заместитель председателя правительства также познакомился со стендами КХЛ, Единой лиги баскетбола и «Игр будущего» на выставке «Евразия – наш дом».
Был подписан меморандум о взаимопонимании между АНО «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта» и СОО «Белорусская федерация панкратиона и смешанных единоборств». В подписании приняли участие руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров и заместитель председателя Федерации Алексей Анцыпович. Соглашение предусматривает развитие фиджитал спорта и турнира «Игры будущего» на территории Республики Беларусь.
Меморандум о сотрудничестве был подписан также между АНО «Единая баскетбольная лига», ОО «Белорусская федерация баскетбола» и ООО «ПРАЙМ СПОРТ РУС». Подписи в документе поставили президент Лиги Сергей Кущенко, исполнительный директор общественного объединения Анастасия Маринина и владелец бренда, директор по развитию компании Артур Мовсесян.
Соглашение предусматривает использование новых технологий в баскетбольном оборудовании, в том числе применение экологичных материалов, а также дает право на эксплуатацию экомяча 2.0 в Республике Беларусь.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и МХК «Снежные барсы» (Казахстан, Астана) договорились о сотрудничестве в сфере развития молодёжного хоккея. Соответствующий меморандум подписали президент КХЛ Алексей Морозов и президент клуба Борис Иванищев.
Начиная с сезона 2023/2024 годов команда клуба «Снежные барсы» будет включена в состав участников чемпионата молодежной хоккейной лиги.
Ранее Чернышенко заявил, что уже более 50 стран подтвердили своё участие в «Играх будущего».