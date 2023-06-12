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Тренер «Зенита» Оливейра: уход Дзюбы позитивно повлиял на атмосферу в раздевалке

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Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, как уход нападающего Артёма Дзюбы повлиял на атмосферу в раздевалке санкт-петербургской команды.
Тренер «Зенита» Оливейра: уход Дзюбы позитивно повлиял на атмосферу в раздевалке
  • РИА Новости

«Стало проще. Сейчас все ребята шутят. Они все стали больше шутить, а раньше был только один человек, который шутил больше остальных. А то, что раздевалка стала более спокойная и сильная, — это факт», — заявил Оливейра в интервью YouTube-канала «СБГ ШОУ».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

4 июня форвард был признан самым медийным футболистом РПЛ сезона-2022/23.

Ранее Оливейра рассказал, как «Пари Сен-Жермен» пытался манипулировать Малкомом, чтобы бразилец приостановил контракт с российским клубом и присоединился к парижанам.

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