Тренер «Зенита» Оливейра рассказал, что ПСЖ хотел обманом заманить Малкома
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«ПСЖ, конечно, хотел быть хитрее всех. Они его позвали: «Отправим тебе самолёт, а здесь уже договоримся». Хорошо, что у Малкома агент очень опытный, ему ничего не надо. Он сказал: «Вы с ума сошли? Как можно?» Если интерес есть, идите к Медведеву и делайте предложение», — заявил Оливейра в интервью YouTube-канала «СБГ Шоу».
Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах лиги и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» Малком стал чемпионом России. 24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.
Ранее Малком оценил шансы российских игроков команды выиграть чемпионат России без иностранных футболистов.