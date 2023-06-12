Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Тренер «Зенита» Оливейра рассказал, что ПСЖ хотел обманом заманить Малкома

Короткая ссылка
Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, как «Пари Сен-Жермен» пытался манипулировать Малкомом, чтобы бразилец приостановил контракт с российским клубом и присоединился к парижанам.
Тренер «Зенита» Оливейра рассказал, что ПСЖ хотел обманом заманить Малкома
  • Gettyimages.ru

«ПСЖ, конечно, хотел быть хитрее всех. Они его позвали: «Отправим тебе самолёт, а здесь уже договоримся». Хорошо, что у Малкома агент очень опытный, ему ничего не надо. Он сказал: «Вы с ума сошли? Как можно?» Если интерес есть, идите к Медведеву и делайте предложение», — заявил Оливейра в интервью YouTube-канала «СБГ Шоу».

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах лиги и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» Малком стал чемпионом России. 24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Ранее Малком оценил шансы российских игроков команды выиграть чемпионат России без иностранных футболистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить