Тренер «Зенита» Оливейра рассказал, что ПСЖ хотел обманом заманить Малкома

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, как «Пари Сен-Жермен» пытался манипулировать Малкомом, чтобы бразилец приостановил контракт с российским клубом и присоединился к парижанам.

«ПСЖ, конечно, хотел быть хитрее всех. Они его позвали: «Отправим тебе самолёт, а здесь уже договоримся». Хорошо, что у Малкома агент очень опытный, ему ничего не надо. Он сказал: «Вы с ума сошли? Как можно?» Если интерес есть, идите к Медведеву и делайте предложение», — заявил Оливейра в интервью YouTube-канала «СБГ Шоу».

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах лиги и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» Малком стал чемпионом России. 24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Ранее Малком оценил шансы российских игроков команды выиграть чемпионат России без иностранных футболистов.